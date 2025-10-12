Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.