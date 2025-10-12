Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті
Президент США Дональд Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Зазначається, що виступ американського лідера заплановано на 11:00 за місцевим часом. Це менш ніж через дві години після його прибуття до Тель-Авіва.
Після цього Трамп відправиться до Єгипту, де візьме участь у церемонії укладення миру. Вона запланована на 14:30 за місцевим часом у прибережному курортному районі Шарм-ель-Шейх.
Мирна угода щодо Гази
Нагадаємо, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив план врегулювання у Секторі Газа з 20 пунктів.
Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. ЇЇ очолить Трамп і колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
8 жовтня Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. Вона передбачає звільнення заручників і відведення ізраїльських військ до погодженої лінії.
РБК-Україна раніше писало, що на початку наступного тижня Дональд Трамп відвідає Ізраїль на запрошення прем'єра Беньяміна Нетаньягу.