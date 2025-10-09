ua en ru
Трамп посетит Израиль на фоне подписания мирного соглашения по Сектору Газа

Вашингтон, Четверг 09 октября 2025 03:41
Трамп посетит Израиль на фоне подписания мирного соглашения по Сектору Газа Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп посетит Израиль. Визит пройдет в контексте подписания соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский 12 канал и Reuters.

По данным СМИ, американский президент прибудет в Израиль в начале следующей недели по приглашению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Лидеры уже пообщались по телефону и поздравили друг друга с подписанием соглашения об освобождении всех заложников.

"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за все его усилия и глобальное лидерство, а президент Трамп поздравил премьер-министра с его решительным лидерством и действиями, которые он возглавил", - сообщили в Офисе премьера Израиля.

Главы государств также "договорились продолжать тесное сотрудничество".

"Кроме того, премьер-министр пригласил президента Трампа выступить перед Кнессетом", - добавили в Офисе, имея в виду законодательный орган Израиля.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

На минувшей неделе стало известно, что Соединенные Штаты разработали новый мирный план из 20 пунктов для завершения войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

Он предусматривает освобождение ХАМАС всех израильских заложников в обмен на поэтапный вывод войск ЦАХАЛ из анклава.

С 6 октября в Египте проводятся непрямые переговоры между сторонами при посредничестве представителей Египта, США и Катара.

В среду, 8 октября, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана США.

Президент также анонсировал визит на Ближний Восток, в частности в Египет.

