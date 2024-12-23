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Трамп высказался о встрече с Путиным, а ЕС готовит новые санкции против РФ: новости за выходные

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 06:30
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Трамп высказался о встрече с Путиным, а ЕС готовит новые санкции против РФ: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о вероятной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. А тем временем ЕС работает над новыми санкциями против РФ.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Трамп может встретиться с Путиным

Новоизбранный презент США Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным. Этот шаг якобы направлен на более быстрое завершение войны России против Украины.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, - это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому нам нужно дождаться этого, но мы должны остановить эту войну", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в прошлом месяце издание The Washington Post писало, что после проведения выборов в США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Разговор якобы состоялся 7 ноября.

При этом в Кремле отрицают, что Путин разговаривал с Трампом после выборов. На днях Путин лично отрицал разговор с Трампом. Однако заявил, что готов к встрече.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против России. Его хотят принять к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.

Заметим, что 15 декабря Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.

В частности, ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

У Байдена сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

Член команды президента США Джо Байдена и советник по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий.

"5 статья (НАТО, - ред.) - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь", - отметил он.

Россия скрывает потери среди солдат КНДР

Беспощадно войска КНДР начали участвовать в боевых действиях против Украины. Однако Россия пытается скрыть присутствие северокорейских солдат, выдавая им ненастоящие документы.

Военные отметили, что в военных билетах нескольких ликвидированных военных из КНДР нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на российский манер, а место рождения подписано как Республика Тува - родина бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Однако еще более важный момент, который выдает военных из КНДР - это их подпись.

Папа Римский помолился за "рождественское перемирие" по всему миру

За последние почти три года, Франциск неоднократно высказывался о войне между Украиной и Россией. Довольно часто его высказывания имели двусмысленный характер.

Однако в воскресенье перед Рождеством Папа Римский Франциск вспомнил об Украине. Во время молитвы он призвал мир к "рождественскому перемирию".

На Прикарпатье произошло ДТП

В воскресенье, 22 декабря, вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса.

В результате аварии госпитализированы 13 человек. Кроме того, среди пострадавших ребенок.

Подробнее о несчастном случае можно узнать в материале РБК-Украина.

"Азов" отразил массированный штурм россиян

Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов", - сообщили в "Азове"

Россия снова пугает "мощным ударом"

Российские оккупанты снова запугивают украинцев "мощным ударом". Однако Центр противодействия дезинформации напомнил, что опасность продолжается ежедневно уже более двух лет, а РФ не предупреждает об ударах.

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", - отметили в центре.

В то же время украинцам отметили, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а продолжать, как и раньше, следить за официальными источниками и в случае опасности направляться в укрытие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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