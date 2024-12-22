ЕС готовит новый пакет санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину, - Welt

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против России. Его хотят принять к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Источники издания в дипломатических кругах отмечают, что пакет будет предназначен как "четкий сигнал" России. Он должен включать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые еще не охвачены или были охвачены недостаточно".

По данным Welt, ЕС планирует ввести санкции против людей и компании из числа пропагандистов РФ, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины.

Еврокомиссия также хочет ввести санкции против лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в кампаниях по дезинформации, в частности в Германии.

В Брюсселе заявили, что будет сложно отследить причастность людей к так называемым гибридным российским атакам и доказать ее. Поэтому еще четко не решено, будут ли 24 февраля 2025 года введены санкции за шпионаж для России и дезинформацию.