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Путин отрицает разговор с Трампом, но говорит, что готов встретиться

Москва, Четверг 19 декабря 2024 13:12
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Путин отрицает разговор с Трампом, но говорит, что готов встретиться Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин отрицает, что разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако утверждает, что готов к встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время так называемых "Итогов года".

"Я с ним (с Трампом, - ред.) не разговаривал более 4 лет. Я готов к этому в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - заявил Путин.

Диктатор добавил, что если у них с Трампом когда-то состоится встреча, то им "будет о чем поговорить". При этом Путин упрекнул американского журналиста, который задал вопрос, и обвинил в том, что США хотят видеть Россию ослабленной.

"Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. Мы укрепляем свою обороноспособность... мы наращиваем производство всего, что нужно для армии и флота, делаем это уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках", - сказал он.

На вопрос о том, пойдет ли РФ на компромиссы на возможных переговорах с Украиной, диктатор заявив, что якобы готов и к переговорам, и к компромиссам. Диктатор также обвинил Украину в заморозке переговоров.

"Результатом переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022. Украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом была с ним согласна. Потом почему-то отказалась. Ну, почему понятно. Приехал ваш союзник, господин Джонсон с хорошей прической, и сказал, что нужно воевать до последнего украинца, вот они воюют, скоро заканчиваются украинцы, которые хотят воевать", - заявил он.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, издание The Washington Post писало, что после проведения выборов в США Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор якобы состоялся 7 ноября.

По словам источников, республиканец во время разговора посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине.

При этом в Кремле отрицают, что Путин разговаривал с Трампом после выборов.

Сам Трамп также заявляет, что у него не было разговора с Путиным. Он сказал, что не хочет, чтобы что-то помешало переговорам по войне в Украине.

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