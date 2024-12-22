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Трамп: Путин хочет встретиться, должны дождаться этого, но закончить войну

Украина, Воскресенье 22 декабря 2024 20:32
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Трамп: Путин хочет встретиться, должны дождаться этого, но закончить войну Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный презент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот шаг якобы направлен на более быстрое завершение войны России против Украины.

Об этом заявило РБК-Украина со ссылкой на заявление новоизбранного американского президента США.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, - это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому нам нужно дождаться этого, но мы должны остановить эту войну", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что война, которая продолжается сейчас, ужасная. В то же время, по словам Трампа, такого бы якобы не произошло, если бы он был президентом.

"Эта война ужасная, ужасная. Никто никогда не видел ничего подобного. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это бессмысленно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Этой войны никогда бы не было", - подчеркнул он.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, в прошлом месяце издание The Washington Post писало, что после проведения выборов в США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Разговор якобы состоялся 7 ноября.

По словам источников, республиканец во время разговора посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине.

При этом в Кремле отрицают, что Путин разговаривал с Трампом после выборов.

Сам Трамп также заявляет, что у него не было разговора с Путиным. Он сказал, что не хочет, чтобы что-то помешало переговорам по войне в Украине.

Заметим, что на днях Путин лично отрицал разговор с Трампом. Однако заявил, что готов к встрече.

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