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"Сварщики" и "кровельщики". ССО рассказали, как Россия скрывает потери среди солдат КНДР

Воскресенье 22 декабря 2024 19:42
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"Сварщики" и "кровельщики". ССО рассказали, как Россия скрывает потери среди солдат КНДР Фото: в фальшивых документах корейские подписи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно войска КНДР начали принимать участие в боевых действиях против Украины. Однако Россия пытается скрыть присутствие северокорейских солдат, выдавая им ненастоящие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил Специальных Операций ВС Украины.

Как сообщают военные, операторы ССО ликвидировали еще трех военных из КНДР в Курской области, завладели их документами и уже установили настоящие имена.

"По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чёл Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертавич, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что в этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республика Тува - родина бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Однако еще более важный момент, который выдает военных из КНДР - это их подпись.

"Самое интересное - подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат", - пишут военные.

В ССО добавили, что этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свое потери на поле боя, а также скрыть присутствие иностранных войск.

С фотографиями ликвидированных солдат КНДР можете ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, сегодня мы писали о том, что пленные российские солдаты пожаловались на военных, который КНДР отправила в Россию для участия в войне против Украины.

По их словам, северокорейским военным "наплевать", куда идти. Они могут отобрать автомат у обычного солдата. А также был случай, когда корейцы открыли огонь по россиянам во время выдвижения на позиции. Также была ситуация, когда военный КНДР прострелил ноги своим "побратимам".

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