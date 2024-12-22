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"Азов" отразил массированный штурм россиян. Враг атаковал даже на самокатах

Украина, Воскресенье 22 декабря 2024 19:27
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"Азов" отразил массированный штурм россиян. Враг атаковал даже на самокатах Фото: "Азов" рассказал о потерях россиян во время штурма (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные отбили масштабный штурм российских оккупантов. Враг потерял машины, технику и более 60 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео", - сообщили в "Азове"

В общем известно, что украинские военные уничтожили:

  • 5 единиц бронированной техники,
  • 8 единиц автотранспорта,
  • ликвидировано 63 россиян,
  • три брошенных электросамоката.

Напомним, что летом этого года бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и уже выполняет боевые задачи.

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