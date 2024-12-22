Советник Байдена: за прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий. Пятая статья НАТО стала бы для Украины наивысшей гарантией безопасности.
Об этом заявил член команды президента США Джо Байдена и советник по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телемарафону.
"Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить - жизненно важно для Украины", - подчеркнул Карпентер.
Однако он отметил, что сейчас достичь этого будет трудно, потому что в Украине горячая фаза войны.
"Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины", - подчеркнул он.
В то же время он отметил, что сейчас надо очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас.
"Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности - ред.) Поэтому, как по мне, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл", - подчеркнул советник.
Миротворческая миссия в Украине
Заметим, что обсуждение перспектив миротворческой миссии в Украине продолжаются. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил рассмотреть возможность размещения европейских военных в случае замораживания конфликта.
В Италии отметили, что итальянские военные могут присоединиться к такой миссии только после завершения боевых действий. Министерство обороны и МИД страны подчеркнули важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.
Между тем агентство Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.
Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Франции по отправке миротворцев. Киев призывает партнеров присоединяться к этим усилиям.
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