Представители Нацбезопасности США заявили, что Украина не наносила удары дронами по главе Кремля Владимиру Путину или одной из его резиденций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Он пояснил, что Украина стремилась нанести удар по военной цели, по которой Киев уже наносил удары. Цель расположена в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости.

По словам американского чиновника, знакомого с разведданными, этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, "согласно которой нападения на Путина не было".

Что предшествовало

Напомним, 29 декабря Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию Путина в Новгородской области.

После этого он добавил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрела, а объекты и время ответного удара будут определены.

Чуть позже, лишь спустя два дня, 31 декабря, РФ показала фейковую карту, как якобы "летели дроны" на резиденцию Путина.

Украина в свою очередь отрицает какие-либо подобные действия заявляя, что Путин ищет предлог, чтобы испортить отношения между Вашингтоном и Киевом и ослабить переговорные позиции Украины по встречах по прекращению войны, организованных при посредничестве США.

Тем временем президент США Дональд Трамп за несколько часов до Нового года сделал репост новости, который намекает на обман Кремля и препятствование миру. Речь идет и новости New York Post с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру".

Таким образом, это еще одно доказательство, что Россия вбросила фейк об атаке на резиденцию диктатора РФ.