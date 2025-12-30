RU UA EN RU
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Главная » Новости » Политика

В МИД объяснили, зачем Россия запустила фейк об "атаке на резиденцию" Путина

Вторник 30 декабря 2025 15:11
UA EN RU
В МИД объяснили, зачем Россия запустила фейк об "атаке на резиденцию" Путина Фото: российский правитель Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия придумала историю о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, чтобы сорвать мирные усилия, которые в последнее время активизировались при участии Украины и США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Спикер МИД ответил на заявление России о "более жесткой переговорной позиции" после фейковой атаки украинских дронов на резиденцию российского правителя.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и довольно небрежное) оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - подчеркнул он.

В МИД отметили, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.

"Атака" на резиденцию Путина

Напомним, Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию Путина и пообещала "ответный удар". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "объекты и время ответного удара на атаки на госрезиденцию Путина определены".

При этом Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений.

Сегодня же пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "Кремль усилит переговорную позицию по Украине" после вымышленной атаки.

Все подробности о заявлении России о якобы нападения на резиденцию, а также разногласиях российских властей - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине