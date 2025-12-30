В МИД объяснили, зачем Россия запустила фейк об "атаке на резиденцию" Путина

Россия придумала историю о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, чтобы сорвать мирные усилия, которые в последнее время активизировались при участии Украины и США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Спикер МИД ответил на заявление России о "более жесткой переговорной позиции" после фейковой атаки украинских дронов на резиденцию российского правителя. "Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и довольно небрежное) оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - подчеркнул он. В МИД отметили, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.