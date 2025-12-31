РФ обнародовала фейковую карту "атаки дронов" на резиденцию Путина, - СВР
Минобороны РФ через двое суток после заявлений о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина обнародовало карту движения дронов, которую в Службе внешней разведки Украины назвали фейковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины и карту Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях, которые, по утверждению россиян, направлялись к резиденции Путина. Еще 41 дрон, как заявляют оккупанты, был сбит в Новгородской области.
Резиденция Путина расположена в Новгородской области вблизи города Валдай, примерно в 20 километрах от населенного пункта Долгие Бороды. При этом никаких подтверждений заявлениям российской стороны не было предоставлено.
В Службе внешней разведки Украины отмечают, что Россия проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей между президентами Украины и США.
Что говорит разведка
Признаки фейка, на которые указывает СВР
- в разведке привели ряд фактов, свидетельствующих о недостоверности заявлений РФ:
- в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке беспилотников или ее последствиях;
- отсутствуют какие-либо фактические доказательства - обломки, фото или видео сбитых дронов, которые Кремль не может предоставить почти сутки после начала информационной кампании;
- Минобороны РФ дважды меняло свои сводки, корректируя количество якобы зафиксированных беспилотников для согласования с кремлевскими нарративами: сначала сообщалось о 18 дронах, впоследствии - уже о 23.
В СВР отметили, что распространение таких заявлений является частью попыток России оправдать дальнейшие агрессивные действия и повлиять на международный переговорный процесс.
Вброс об атаке на резиденцию Путина
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.
Представитель страны-агрессора сразу перешел к угрозам, утверждая, что Россия уже определила цели в Украине для "ответного удара", а также безосновательно обвинил Киев в так называемом "государственном терроризме".
В то же время заявления Лаврова не согласуются с версией Министерства обороны РФ - в частности относительно количества дронов, которые якобы участвовали в атаке.
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на эти утверждения, назвав их очередной российской дезинформацией. По его словам, такие информационные вбросы направлены на срыв дипломатических усилий Украины и команды Дональда Трампа и могут использоваться как повод для новых ударов по украинской территории.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после этого инцидента Россия якобы намерена "усилить переговорные позиции" по Украине. В МИД Украины отметили, что история с атакой является фейком, который Москва использует для подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.
Подробнее о заявлениях российской стороны, якобы атаке на резиденцию и разногласиях в позициях властей РФ - читайте в материале РБК-Украина.