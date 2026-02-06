Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон "про порятунок Америки": що він означає

Президент США Дональд Трамп наполягає на ухваленні Конгресом нового закону "Про порятунок Америки", який передбачає суворіші вимоги для реєстрації виборців та права голосу.

Як передає РБК-Україна , про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, ініціатива Трампа має на меті посилити захист чесності виборчого процесу шляхом встановлення обов’язкової ідентифікації особи для участі в голосуванні і надання доказів громадянства під час реєстрації виборців. Речниця наголосила, що такі заходи, на її думку, підтримує значна частина населення США.

Трамп також у своїй соцмережі Truth Social повторив безпідставне твердження про те, що американські вибори були "сфальсифіковані", називаючи їх "вкраденими" і "посміховиськом у всьому світі".

Ініціатива президента США виникла на тлі суперечок щодо виборчого процесу в Штатах, де Трамп та його прихильники неодноразово виступали за "націоналізацію" виборів і жорсткіші правила голосування.

Частина республіканців вже просувала законопроєкти, які вимагають підтвердження громадянства для реєстрації та суворої ідентифікації виборців, що викликало критику з боку демократів та правозахисників, які вбачають у цьому загрозу для прав голосу.

Критики також зазначають, що федеральне втручання у виборчий процес, який за Конституцією належить штатам, може призвести до конституційних суперечок і загострення політичної напруги.

Офіційні відповіді від лідерів Конгресу або позиція Демократичної партії щодо пропозицій Трампа поки що не оприлюднені.