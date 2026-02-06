Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон "про порятунок Америки": що він означає
Президент США Дональд Трамп наполягає на ухваленні Конгресом нового закону "Про порятунок Америки", який передбачає суворіші вимоги для реєстрації виборців та права голосу.
Як передає РБК-Україна, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
За словами Левітт, ініціатива Трампа має на меті посилити захист чесності виборчого процесу шляхом встановлення обов’язкової ідентифікації особи для участі в голосуванні і надання доказів громадянства під час реєстрації виборців. Речниця наголосила, що такі заходи, на її думку, підтримує значна частина населення США.
Трамп також у своїй соцмережі Truth Social повторив безпідставне твердження про те, що американські вибори були "сфальсифіковані", називаючи їх "вкраденими" і "посміховиськом у всьому світі".
Ініціатива президента США виникла на тлі суперечок щодо виборчого процесу в Штатах, де Трамп та його прихильники неодноразово виступали за "націоналізацію" виборів і жорсткіші правила голосування.
Частина республіканців вже просувала законопроєкти, які вимагають підтвердження громадянства для реєстрації та суворої ідентифікації виборців, що викликало критику з боку демократів та правозахисників, які вбачають у цьому загрозу для прав голосу.
Критики також зазначають, що федеральне втручання у виборчий процес, який за Конституцією належить штатам, може призвести до конституційних суперечок і загострення політичної напруги.
Офіційні відповіді від лідерів Конгресу або позиція Демократичної партії щодо пропозицій Трампа поки що не оприлюднені.
Нагадаємо, Дональд Трамп допустив можливість балотуватися на третій термін, заявивши, що не впевнений, чи Конституція забороняє йому це зробити.
Однак юристи наголошують, що без внесення змін до Конституції балотування на третій термін є неможливим. Так, в США обмеження президентських термінів закріплене 22‑ю поправкою Конституції, ухваленою у 1951 році.
У листопаді 2025 року Дональд Трамп розповідав, що він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.