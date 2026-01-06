"Есть ли что-то, что мне запрещено?": Трамп намекнул на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться на третий срок, заявив, что не уверен, запрещает ли Конституция ему это сделать.

Хотя 22-я поправка Конституции США четко ограничивает пребывание одного человека на посту президента двумя сроками, однако Трамп, похоже, не исключает гипотетические сценарии своего политического будущего.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя вопрос собственного политического будущего.

"Мне, видимо, не позволят баллотироваться на третий срок. Я не уверен. Есть ли что-то такое, чего мне не позволяют делать? Но давайте предположим, что мне позволят баллотироваться. Я мог бы", - заявил Дональд Трамп.

Отметим, что Трамп не впервые публично поднимает эту тему, оставляя пространство для политических спекуляций и дискуссий относительно возможных исключений.

При этом юристы отмечают, что без внесения изменений в Конституцию баллотирование на третий срок невозможно. Так, в США ограничение президентских сроков закреплено 22-й поправкой Конституции, принятой в 1951 году.

Она предусматривает: