Трамп ответил, пойдет ли на третий срок и рассказал о "скамейке запасных"

Понедельник 03 ноября 2025 07:55
Трамп ответил, пойдет ли на третий срок и рассказал о "скамейке запасных" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что даже не думает о третьем президентском сроке. Однако, по его словам, республиканцы имеют сильную "скамейку запасных" в отличие от демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.

По словам Трампа, он получает призывы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.

"Да я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных", - сказал он.

Президент США отказался называть имена возможных преемников, отметив, что "еще слишком рано" для таких обсуждений. При этом он положительно высказался о ряде республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

"Мне нравится Джей Ди Вэнс... Марко Рубио. Мне нравится так много людей. У нас невероятная скамейка запасных", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о планах на оставшиеся годы нынешнего срока, Трамп заявил, что рассчитывает сохранить темпы работы.

"Надеюсь, у меня будет такой же год, как у нас... Лучшие девять месяцев в истории президентства. Так что, если я смогу продолжать в том же духе, я буду очень счастлив", - заявил американский лидер.

Что говорят в США относительно будущих кандидатов в президенты

Напомним, в октябре госсекретарь США Марко Рубио, о вероятном президентстве которого ходят слухи, ответил на вопрос о планах баллотироваться.

По его словам, кандидатом от республиканцев скорее всего будет другой политик - нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", - добавил Рубио.

В свою очередь Вэнс в августе заявил о готовности возглавить США, но лишь при условии, что с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.

При этом издание Axios еще в начале 2025 года писало, что Вэнса уже позиционируют, как преемника "Make America Great again" (MAGA) в 2028 году, то есть, кандидатом в президенты.

