Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп отправился в Анкоридж (штат Аляска). Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Reuters.
Президент США сначала отправился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он уже улетел на Аляску самолетом Airforce One.
Ще кадри з Трампом перед його вильотом на Аляску #Трамп #Аляска #Анкоридж #США #Trump #Alaska #Anchorage #USA pic.twitter.com/1xUaPXPx1t— РБК-Україна (@rbc_ukraine) August 15, 2025
График саммита на Аляске
Местом встречи выбрана американская военная база Элмендорф-Ричардсон. Отметим, что Белый дом сегодня обнародовал график саммита Трампа и Путина в Анкоридже:
- 6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Киеву) - президент США покидает Белый дом и отправляется в Анкоридж;
- в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) Трамп и Путин начнут переговоры;
- в 17:45 по местному времени (04:45 в субботу по Киеву) запланировано возвращение Трампа в Вашингтон.
Между тем как анонсировали в Кремле, перед саммитом будет объявление коротких заявлений лидерами. Встреча Трампа и Путина тет-а-тет только в присутствии переводчиков, а затем - встреча с участием делегаций за рабочим завтраком.
Российскую делегацию представляют: министр иностранных дел Сергей Лавров, советник главы Кремля Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Как передают СМИ сообщения Белого дома, кроме Трампа, на переговорах будут представлены:
- госсекретарь США Марко Рубио
- министр финансов Скотт Бессент
- министр торговли Говард Лютник
- директор Национальной разведки Джон Рэтклифф
- начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс
- политический директор Белого дома Джеймс Блэр
- заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон
- директор по коммуникациям Ник Луна
- заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино
- пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг
- советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел
- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
- советник по правовым вопросам Уилл Шарф
- советник по экономической политике Росс Уортингтон
- специальный посланник США Стив Уиткофф
- посол США Моника Кроули
Итоги лидеры могут озвучить на совместной пресс-конференции, хотя Трамп не исключает, что может выступить отдельно, если переговоры окажутся неудачными.
Напомним, что российский диктатор сделал остановку на пути к Аляске, совершив региональный визит в Магадан.
Встреча Трампа и Путина
Ключевой темой сегодняшнего саммита на Аляске будет война в Украине. Американская сторона подчеркивает, что стремится достичь прекращения огня, Трамп оценил шансы провала встречи с Путиным в 25%.
Накануне президент США провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, где заверил: никакие территориальные вопросы не будут решаться без Киева.
Однако, по данным западных СМИ, Кремль предлагал США "замораживание" конфликта в обмен на контроль над частью Донбасса и Крымом. Зеленский эту идею категорически отверг, подчеркнув, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а уход с Донбасса лишь открыл бы путь к новому наступлению России.
В разговоре с европейскими лидерами, состоявшемся за два дня до нынешнего саммита, стороны согласовали пять принципов, среди которых - гарантии безопасности для Украины и усиление санкций в случае отказа Москвы прекратить боевые действия.
Президент США также заявил, что рассматривает возможность быстро провести следующий уже трехсторонний саммит с участием Зеленского и Путина. Однако решение будет приниматься в зависимости от результатов сегодняшних переговоров. Если прогресса не будет, в Вашингтоне готовы перейти к новым санкционным ограничениям против России и ее союзников.
Вопрос территорий и гарантий безопасности в нынешних переговорах является одним из самых сложных. Ведь как Трамп, так и его администрация
считает, что тема территорий и уступок является частью мирного соглашения.
Украина же отмечает: прекращение огня должно сопровождаться четкими договоренностями и понятными обязательствами со стороны США, Европы и даже России, но без всяких уступок украинскому суверенитету.
Напомним, что в городе Анкоридж, который принимает сегодняшний саммит, собралось немало людей на митинг в поддержку Украины.
Больше о встрече Трампа и Путина, что ей предшествовало и какие возможные сценарии развития событий - в аналитическом материале РБК-Украина.