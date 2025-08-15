Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отправился в Анкоридж (штат Аляска). Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Reuters .

Президент США сначала отправился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он уже улетел на Аляску самолетом Airforce One.

График саммита на Аляске

Местом встречи выбрана американская военная база Элмендорф-Ричардсон. Отметим, что Белый дом сегодня обнародовал график саммита Трампа и Путина в Анкоридже:

6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Киеву) - президент США покидает Белый дом и отправляется в Анкоридж;

в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) Трамп и Путин начнут переговоры;

в 17:45 по местному времени (04:45 в субботу по Киеву) запланировано возвращение Трампа в Вашингтон.

Между тем как анонсировали в Кремле, перед саммитом будет объявление коротких заявлений лидерами. Встреча Трампа и Путина тет-а-тет только в присутствии переводчиков, а затем - встреча с участием делегаций за рабочим завтраком.

Российскую делегацию представляют: министр иностранных дел Сергей Лавров, советник главы Кремля Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как передают СМИ сообщения Белого дома, кроме Трампа, на переговорах будут представлены:

госсекретарь США Марко Рубио

министр финансов Скотт Бессент

министр торговли Говард Лютник

директор Национальной разведки Джон Рэтклифф

начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс

политический директор Белого дома Джеймс Блэр

заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон

директор по коммуникациям Ник Луна

заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино

пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг

советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

советник по правовым вопросам Уилл Шарф

советник по экономической политике Росс Уортингтон

специальный посланник США Стив Уиткофф

посол США Моника Кроули

Итоги лидеры могут озвучить на совместной пресс-конференции, хотя Трамп не исключает, что может выступить отдельно, если переговоры окажутся неудачными.

Напомним, что российский диктатор сделал остановку на пути к Аляске, совершив региональный визит в Магадан.

Встреча Трампа и Путина

Ключевой темой сегодняшнего саммита на Аляске будет война в Украине. Американская сторона подчеркивает, что стремится достичь прекращения огня, Трамп оценил шансы провала встречи с Путиным в 25%.

Накануне президент США провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, где заверил: никакие территориальные вопросы не будут решаться без Киева.

Однако, по данным западных СМИ, Кремль предлагал США "замораживание" конфликта в обмен на контроль над частью Донбасса и Крымом. Зеленский эту идею категорически отверг, подчеркнув, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а уход с Донбасса лишь открыл бы путь к новому наступлению России.

В разговоре с европейскими лидерами, состоявшемся за два дня до нынешнего саммита, стороны согласовали пять принципов, среди которых - гарантии безопасности для Украины и усиление санкций в случае отказа Москвы прекратить боевые действия.

Президент США также заявил, что рассматривает возможность быстро провести следующий уже трехсторонний саммит с участием Зеленского и Путина. Однако решение будет приниматься в зависимости от результатов сегодняшних переговоров. Если прогресса не будет, в Вашингтоне готовы перейти к новым санкционным ограничениям против России и ее союзников.