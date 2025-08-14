Во сколько встреча Путина и Трампа: что известно о времени и месте

Президент США Дональд Трамп впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встретится лицом к лицу с диктатором Владимиром Путиным. Их переговоры пройдут на американской Аляске.

Что известно о месте и времени встречи Трампа и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Место

Встреча лидеров будет проходить в Анкоридже - это самый большой город Аляски.

По информации телеканала CNN, Трамп и Путин будут проводить переговоры на американской военной базе Элмендорф - Ричардсон, ведь именно она, мол, будет отвечать требованиям безопасности.

Накануне о дате и месте переговоров объявил лично Дональд Трамп. Кремль подтвердил договоренность: помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков назвал Аляску "вполне логичным местом" для такого мероприятия, хотя еще раньше глава Кремля рассматривал Объединенные Арабские Эмираты как "подходящее место".

Время

За день до саммита время встречи лидеров все еще не объявили. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп отправится в Анкоридж утром в пятницу, а саму встречу она охарактеризовала для американского президента как "упражнение на слушание".

Полет из Вашингтона в Анкоридж занимает около 7 часов. Разница во времени между Украиной и Аляской составляет 11 часов, поэтому вероятнее всего, в Украине переговоры будут проходить уже поздно ночью.

О чем будут говорить Трамп и Путин

Напомним, что накануне саммита в Анкоридже Трамп провел видеоконференцию с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Глава Белого дома заявил, что главная цель переговоров с Владимиром Путиным - добиться прекращения огня в Украине. По его словам, никаких решений по украинским территориям без участия Киева приниматься не будут.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Трамп во время переговоров будет требовать от российского диктатора прекратить огонь.

Также американский лидер подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам, будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время дальнейшей встречи.

Поскольку Трамп ожидает, что в случае результативных переговоров, в конце недели можно провести уже трехстороннюю встречу, в которой также примут участие как Путин, так и Зеленский.

По данным источников РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате.

В то же время американский президент предупредил: если Путин не согласится на перемирие, последствия для России будут "очень серьезными".

По словам же Зеленского, вчера во время видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять ключевых принципов - от гарантий безопасности до усиления санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.