"Никогда в России": в Анкоридже проходит большой митинг в поддержку Украины

Фото: митинг в поддержку Украины в Анкоридже (скрин с видео x.com/ostapyarysh)

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша в соцсети Х.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих. "Украина и Аляска - никогда больше в России", - скандируют участники акции. Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. "Ukraine and Alaska - Russian never again." pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G - Остап Ярыш (@OstapYarysh) 15 августа 2025 г. Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг. Фото: Остап Ярыш (x.com/ostapyarysh) Аляска без диктаторов Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину". "Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - отметила Джексон-Хилл. Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.