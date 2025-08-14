ua en ru
Кто поедет с Путиным на встречу к Трампу: состав делегации РФ и программа

Четверг 14 августа 2025 12:50
UA EN RU
Кто поедет с Путиным на встречу к Трампу: состав делегации РФ и программа Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле назвали время и озвучили состав своей делегации в переговорах на Аляске. Вместе с диктатором Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.

Больше о том, кто войдет в состав делегации Путина и его программе - в материале РБК-Украина ниже.

Время встречи Путина и Трампа объявил Юрий Ушаков, который является помощником главы Кремля и входит в команду РФ на переговорах с США по войне в Украине.

По словам Ушакова, встреча лидеров начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву). Сначала будет беседа лидеров "с глазу на глаз в присутствии переводчиков", а затем с участием делегаций (они продолжатся за рабочим завтраком).

Место - американская военная база Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска).

Состав делегации Путина на переговорах с Трампом следующий:

  • глава МИД РФ Сергей Лавров;
  • помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
  • министр обороны РФ Андрей Белоусов,
  • министр финансов РФ Антон Силуанов;
  • глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который также участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.

Таким образом, в переговорах примут участие по 5 членов делегаций с каждой стороны.

По словам Ушакова, перед началом встречи Путин и Трамп "скажут несколько слов". А уже по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию.

Россияне заявили, что война в Украине будет центральной темой встречи.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что на фоне истекающего дедлайна, который Трамп ставил Путину, лидеры договорились провести встречу на Аляске.

Перед саммитом президент США провел онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что главная цель переговоров с Путиным - добиться прекращения огня в Украине. Он заверил лидеров Европы: никакие территориальные вопросы не будут решаться без участия Киева.

Трамп, который не ожидает, что заставит Путина прекратить убийства в Украине, считает встречу с Путиным "подготовкой почвы" для дальнейших уже трехсторонних переговоров с участием Зеленского, которые могут состояться вскоре после Аляски. В кулуарах уже обсуждают и возможные локации для этой встречи.

Американский президент также предупредил, что в случае отказа Москвы согласиться на перемирие последствия для нее "будут очень серьезными".

Зеленский после консультаций с Трампом заявил, что согласованы ключевые принципы: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и усиление санкций в случае отказа России.

Зато Москва никоим образом пока не демонстрирует готовность к реальному прекращению огня и наоборот продолжает выдвигать свои ультиматумы.

Больше о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске и что этому предшествовало - в отдельном материале РБК-Украина.

