Путин сделал остановку по пути на Аляску: Песков рассказал подробности

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с региональным визитом в Магадан. После остановки, он отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

"Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз", - отметил Песков.

После визита в регион, глава Кремля отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Делегаты и СМИ уже прибыли

Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорт Анкориджа на Аляске из аэропорта "Внуково" прибыл самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".

РосСМИ уточнили, что борт доставил журналистов кремлевского пула.

Позже в Анкоридж прибыл еще один Ил-96-300 из "Внуково". По сообщениям в росСМИ, борт, предположительно, доставил на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Александра Дарчиева.