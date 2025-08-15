ua en ru
Путин сделал остановку по пути на Аляску: Песков рассказал подробности

Пятница 15 августа 2025 05:30
Путин сделал остановку по пути на Аляску: Песков рассказал подробности Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с региональным визитом в Магадан. После остановки, он отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

"Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз", - отметил Песков.

После визита в регион, глава Кремля отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Делегаты и СМИ уже прибыли

Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорт Анкориджа на Аляске из аэропорта "Внуково" прибыл самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".

РосСМИ уточнили, что борт доставил журналистов кремлевского пула.

Позже в Анкоридж прибыл еще один Ил-96-300 из "Внуково". По сообщениям в росСМИ, борт, предположительно, доставил на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Александра Дарчиева.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

В городе Анкоридж (штат Аляска) 15 августа пройдет встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны Украины с Россией.

Накануне саммита, в Кремле заявили о приверженности дипломатическому урегулированию войны и обвинили Украину в нежелании идти на диалог.

Песков также заявил, что Трамп и Путин не планируют подписывать документы по итогам этой встречи.

Американский лидер оценил вероятность неудачных переговоров с Путиным на уровне 25%. В случае провала, США готовы ввести санкции против России.

В случае же положительного результата, планируется проведение трехстороннего саммита Трамп-Путин-Зеленский. Такая встреча может пройти в конце следующей недели.

