Гарантии безопасности должны быть частью переговоров по Украине, - Рубио

Гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Рубио заявил, что гарантии безопасности и территориальные уступки должны быть часть переговоров по Украине.

Он добавил, что надеется на быстрый прогресс в прекращении войны.

"Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что придется разговаривать о гарантиях безопасности... Придется разговаривать о территориальных уступках и претензиях, а также о том, за что они бьются", - отметил госсекретарь США.

Относительно перспектив прекращения огня, Рубио сказал: "Посмотрим, что будет возможно завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы настроены оптимистично".