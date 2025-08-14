Гарантии безопасности должны быть частью переговоров по Украине, - Рубио
Гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Рубио заявил, что гарантии безопасности и территориальные уступки должны быть часть переговоров по Украине.
Он добавил, что надеется на быстрый прогресс в прекращении войны.
"Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что придется разговаривать о гарантиях безопасности... Придется разговаривать о территориальных уступках и претензиях, а также о том, за что они бьются", - отметил госсекретарь США.
Относительно перспектив прекращения огня, Рубио сказал: "Посмотрим, что будет возможно завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы настроены оптимистично".
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, по словам министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, во время встречи на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.
Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.
По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.