Трамп: выход войск США из Афганистана подтолкнул Путина ко вторжению в Украину

Глава Белого дома назвал "самым позорным днем" 26 августа 2021 года, когда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 военнослужащих США. Он добавил, что на самом деле в тот день от рук талибов были тяжело ранены 48 военных и погибли сотни людей, в том числе афганцев.

"Это был худший день, он просто продемонстрировал, насколько они (военные. - ред.) некомпетентны, откровенно говоря", - сказал Трамп.

Глава Белого дома убежден, что вывод американских войск из Афганистана, подтолкнул Кремль принять решение о полномасштабном вторжении в Украину.

"Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих глупых людей, которые управляют нашей страной, и сказал: "Это время для вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он (Путин. - ред,) может сделать небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло наперекосяк, правда же?", - сказал президент.

Кроме того, Трамп выразил удивление, что Байден "вообще знал слово "вторжение".

"Я не думал, что у него такой хороший словарный запас", - подытожил Трамп.

Вывод войск США из Афганистана

После терактов 11 сентября 2001 года, Вооруженные силы США и армии союзников ввели войска в Афганистан. Целью кампании было привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена и ограничить возможности этой организации угрожать США.

29 февраля 2020 года США и лидеры исламского движения "Талибан" подписали мирное соглашение под названием "Соглашение о мире в Афганистане".

Документ предусматривает вывод всех регулярных американских войск и войск НАТО из Афганистана и обязывает талибов противодействовать "Аль-Каиде" в подконтрольных ему районах, а также вести переговоры с правительством тогдашней Исламской Республики Афганистан.

По соглашению, Соединенные Штаты полностью обязались вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года. Последний американский военный покинул страну 11 сентября 2021 года. Таким образом, эта война стала самой длительной военной операцией США.

Однако вывод не обошелся без осложнений. 26 августа 2021 года в районе аэропорта Кабула, где проводилась эвакуация, прогремели взрывы.

В результате теракта погибли 13 американских военных. Всего погибли 183 человека, а количество раненых достигло 210 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане".