Трамп: вихід військ США з Афганістану підштовхнув Путіна до вторгнення в Україну

Очільник Білого дому назвав "найбільш ганебним днем" 26 серпня 2021 року, коли внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинули 13 військовослужбовців США. Він додав, що насправді того дня від рук талібів були тяжко поранені 48 військових і загинули сотні людей, зокрема афганців.

"Це був найгірший день, він просто продемонстрував, наскільки вони (адміністрація президента Джо Байдена. - ред.) некомпетентні, відверто кажучи", - сказав Трамп.

Глава Білого дому переконаний, що виведення американських військ із Афганістану, підштовхнуло Кремль ухвалити рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я думаю, що Путін сидів і дивився на цих дурних людей, які керують нашою країною, і сказав: "Це час для вторгнення". А потім Байден зробив заяву: "Ну, він (Путін. - ред,) може зробити невелике вторгнення". Коли він це сказав, все пішло шкереберть, правда ж?", - сказав президент.

Крім того, Трамп висловив здивування, що Байден "взагалі знав слово "вторгнення".

"Я не думав, що у нього такий добрий словниковий запас", - підсумував Трамп.

Виведення військ США з Афганістану

Після терактів 11 вересня 2001 року, Збройні сили США та армії союзників ввели війська до Афганістану. Метою кампанії було притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена й обмежити можливості цієї організації погрожувати США.

29 лютого 2020 року США та керівники ісламського руху "Талібан" підписали мирну угоду під назвою "Угода про мир в Афганістані".

Документ передбачає виведення всіх регулярних американських військ та військ НАТО з Афганістану та зобов'язує талібів протидіяти "Аль-Каїді" в підконтрольних йому районах, а також вести перемовини з урядом тодішньої Ісламської Республіки Афганістан.

За угодою, Сполучені Штати повністю зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня 2021 року. Останній американський військовий покинув країну 11 вересня 2021. Таким чином, ця війна стала найтривалішою військовою операцією США.

Однак виведення не обійшлося без ускладнень. 26 серпня 2021 року в районі аеропорту Кабула, де проводилася евакуація, прогриміли вибухи.

Внаслідок теракту загинули 13 американських військових. Загалом загинули 183 людини, а кількість поранених сягнула 210 осіб. Відповідальність за атаку взяло на себе угрупування "Ісламська держава в Хорасані".