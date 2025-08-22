ua en ru
Трамп считает, что Украина должна принять условия России для завершения войны, - Politico

Пятница 22 августа 2025 19:40
Трамп считает, что Украина должна принять условия России для завершения войны, - Politico
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп убежден, что для завершения войны Киев вынужден будет принять договоренности преимущественно на условиях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники в администрации США сообщили, что Трамп и его команда продолжают работать над организацией возможной встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В Белом доме признают, что процесс переговоров продвигается сложно, хотя Трамп убеждает окружение, что диалог продолжается.

Бывшие и действующие чиновники отмечают, что Трамп всегда считал Россию стороной с "сильной позицией", тогда как Украина зависит от военной и разведывательной помощи США, что якобы дает Вашингтону больше рычагов давления на Киев.

В частных разговорах, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп заявлял, что Путин "хочет заключить сделку именно с ним". В то же время Кремль продолжает усиливать атаки на Украину.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на массированные удары, подчеркнул, что Россия пытается избежать необходимости личной встречи и завершения войны. Он также поддержал месседж Трампа, подчеркнув: "Путин не понимает ничего, кроме силы и давления".

Несмотря на это, по информации Politico, Трамп не готов усиливать экономическое давление на Москву и отказывается от идеи новых санкций, считая их малоэффективными. В Европе же опасаются, что в случае затягивания процесса Трамп может потерять интерес к переговорам.

НАТО-страны увидели определенный позитив в заявлении Трампа, что США могут играть роль в поддержке будущих гарантий безопасности, которые обсуждают европейские государства. Но, как отмечает Politico, в Пентагоне сразу дали понять, что участие США будет "минимальным".

Требования Кремля

Во время встречи в Аляске российский диктатор Владимир Путин выдвинул президенту США Дональду Трампу свои условия для завершения войны против Украины, среди которых - требование территориальных уступок.

Как пишет Reuters, Москва готова отказаться от части оккупированных районов Харьковской и Сумской областей, но требует от Украины уступить земли на востоке, в частности в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил, что вопрос возможного обмена территориями может обсуждаться, однако окончательное решение должно приниматься с учетом позиции украинского народа.

По информации источников Reuters, в своем новом предложении Путин настаивает на выводе украинских войск из тех частей Донбасса, которые Киев до сих пор контролирует. В то же время Кремль соглашается зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге - в Запорожской и Херсонской областях.

