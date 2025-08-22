Трамп обещает "очень важное решение" по России и Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" по России и Украине, если война не прекратится.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Я думаю, за две недели я пойму отношение России, и, честно говоря, Украины (к переговорам, - ред.). Нужны двое", - пояснил он свою позицию.

Когда журналисты попросили Трампа уточнить, что именно он сделает, когда истекут две недели, которые он указал в качестве срока, Трамп в ответ заявил, что это будет "очень важное решение".

"Я думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Или это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или то, и другое. Или не буду делать ничего и скажу "это ваша война", - отметил он.

Также Трамп заявил, что он впоследствии примет решение, кого обвинить в том, что мирный процесс продвигается неудачно.

"Если на то будут причины, я пойму", - добавил президент США.