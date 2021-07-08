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США досягли цілей в Афганістані і виводять війська в інтересах нацбезпеки, - Псакі

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Вашингтон, Четвер 08 липня 2021 21:15
США досягли цілей в Афганістані і виводять війська в інтересах нацбезпеки, - Псакі Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США досягли цілей в Афганістані, які ставилися при введенні військ 20 років тому. Тепер в інтересах національної безпеки потрібно, щоб афганська влада самостійно контролювала ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми зробили те, що хотіли. У нас не свято. Ми відчуваємо, що в інтересах нашої національної безпеки повернути наших військових додому, і щоб сили Афганістану були відповідальні за ситуацію в країні", - сказала вона в ході брифінгу.

Псакі додала, що вводячи 20 років тому військовий контингент США в Афганістан, перед ними ставилися завдання зі знищення терористів, які атакували Нью-Йорк 11 вересня 2001 року. Крім того, була мета притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена і обмежити можливості терористичної організації погрожувати США.

При цьому вона зазначила, що після виведення американських військових США продовжать допомагати владі Афганістану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня.

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