Трамп посетит Китай в начале апреля: Politico назвало возможную тему переговоров с Си

Вторник 10 февраля 2026 03:48
UA EN RU
Трамп посетит Китай в начале апреля: Politico назвало возможную тему переговоров с Си Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином уже через пару месяцев, в первую неделю апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Китай может воспользоваться хаосом в США для нападения на Тайвань в 2026 году, - Bild

Соответствующую информацию изданию сказали три источника, знакомых с планами президента. В свою очередь представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.

К слову, после саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе два лидера провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года.

Таким образом, это может говорить о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню", - заявляли в МИД Китая.

Что еще известно

Politico отмечает, что предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго. Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).

Угроза войны за Тайвань

Напомним, в декабре США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составила 11,1 млрд долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.

По данным МИД Китая, во время телефонного разговора Си предупредил Трампа, что продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированной визит американского лидера в Пекин.

Также отметим, что в ответ на действия США, Китай в декабре-январе начал масштабные военные учения в вблизи Тайваня, повышая тем самым региональную напряженность. Вашингтон в свою очередь призвал Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира.

Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Тайвань Си Цзиньпинь
