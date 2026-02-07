ua en ru
Си Цзиньпин предупредил Трампа, что поставки оружия Тайваню сорвут его визит в Пекин

Суббота 07 февраля 2026 06:56
Си Цзиньпин предупредил Трампа, что поставки оружия Тайваню сорвут его визит в Пекин Фото: лидеры США и Китая - Дональд Трам и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Китай предупредил США, что продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированный визит президента США Дональда Трампа в Пекин в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Крупнейшая в истории: США одобрили военную помощь Тайваню на фоне напряженности с Китаем

По данным издания, Пекин выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с возможными поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения Тайбэю. В китайской дипломатии подчеркнули, что такие шаги могут негативно повлиять на двусторонние отношения и осложнить подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

Известно, что лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом поднял вопрос продажи оружия Тайваню. По данным Министерства иностранных дел Китая, он подчеркнул, что США "должны благоразумно относиться к вопросу продажи оружия Тайваню".

Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили, что пакет США поддержки Тайваня может достигать 20 миллиардов долларов. Но другие предупредили, что окончательная сумма может меняться и быть ближе к показателю за декабрь.

При этом некоторые американские чиновники утверждают, что Китай блефует и не будет отменять визит, по словам двух источников.

Что касается вооруженной поддержки Тайваня, пакет будет включать четыре системы. Кроме зенитно-ракетных комплексов Patriot, США позволят Тайваню приобрести больше зенитно-ракетных комплексов NASAMS и двух других систем вооружения.

Визит Трампа в Пекин был анонсирован как попытка стабилизировать отношения после ряда лет напряженности, в частности вокруг торговли и глобальной конкуренции с Китаем.

В ответ на американские позиции по Тайваню официальные лица КНР подтвердили готовность предпринять зеркальные шаги, если будет считаться, что стратегический баланс в регионе нарушается, отмечает FT.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Обострение наблюдается в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина.

1 января США призвали Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира после того, как Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность.

Более того, КНР провела ракетные обстрелы острова во время военных учений.

В свою очередь президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая.

Однако глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях в случае военной помощи Тайбэю. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, которые поставляют Тайваню оружие.

