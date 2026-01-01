США обратились к Китаю: "прекратите военное давление на Тайвань"

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность. США призывают Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного заместителя спикера Государственного департамента США Томаса Пиготта.