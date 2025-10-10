Зеленский призвал Европу использовать замороженные активы РФ после атаки по энергетике

Замороженные российские активы нужно справедливо использовать на восстановление Украины. В Европе сосредоточено большинство этих средств, и от политической воли тамошних лидеров зависит скорость их направления на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сегодня говорил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. Россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас в разных регионах работают ремонтные бригады, энергетики. Делается все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Он отметил, что важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь.

"Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена большая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия", - рассказал глава Украины.

Он также добавил, что во время разговора они с Лагард договорились, что будем тесно работать вместе с другими европейскими лидерами.