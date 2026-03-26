Трамп выделил 25 млн долларов на возвращение украинских детей из РФ

Государственный департамент США объявил о выделении помощи на сумму 25 миллионов долларов на программы возвращения и реабилитации насильно депортированных Россией украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа .

На что направят средства

Как отмечается в сообщении Госдепа, выделенные средства направят на поддержку:

идентификации депортированных детей;

возвращение их в Украину;

реабилитации украинских детей и молодежи, которые были принудительно перемещены Россией.

Финансирование США будет поддерживать два вида программ. Первый - непосредственно отслеживание депортированных детей. Второй - проекты по поддержке правительства Украины и доверенных местных партнеров в реабилитации тех, кого удалось вернуть.

Позиция США

В Госдепе отметили, что США продолжают финансировать десятки программ помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны России против Украины.

"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью преданной делу обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении.