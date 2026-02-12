Мелания Трамп заявила о возвращении новой группы украинских детей домой
Первой леди США Мелании Трамп 12 февраля удалось вернуть домой неназванное количество украинских детей, которых вывезли в РФ после начала войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Отмечается, что это уже третий раз, когда Мелания Трамп смогла вернуть домой детей, которых россияне вывезли из Украины. Комментируя это, сама первая леди США заявила, что Украина и Россия "преданы делу возвращения детей".
"Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам", - сказала она.
По словам первой леди, продолжаются переговоры по возвращению других детей. Она анонсировала дальнейший прогресс в этом деле.
"Сегодня отмечается третье воссоединение с тех пор, как я начала стратегически сотрудничать с обеими странами. Я не сомневаюсь, что будет еще больше прогресса", - заявила Мелания Трамп.
Напомним, 5 февраля стало известно, что Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина по возвращению украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Тогда она заявила, что скоро будет достигнут успех.
Еще в июле Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию. После этого неожиданно она получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".
Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть. А в декабре 2025 года при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей.