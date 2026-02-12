Мелания Трамп заявила о возвращении новой группы украинских детей домой

Отмечается, что это уже третий раз, когда Мелания Трамп смогла вернуть домой детей, которых россияне вывезли из Украины. Комментируя это, сама первая леди США заявила, что Украина и Россия "преданы делу возвращения детей".

"Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам", - сказала она.

По словам первой леди, продолжаются переговоры по возвращению других детей. Она анонсировала дальнейший прогресс в этом деле.