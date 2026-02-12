ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мелания Трамп заявила о возвращении новой группы украинских детей домой

США, Четверг 12 февраля 2026 23:05
UA EN RU
Мелания Трамп заявила о возвращении новой группы украинских детей домой Фото: первая леди США Мелания Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Первой леди США Мелании Трамп 12 февраля удалось вернуть домой неназванное количество украинских детей, которых вывезли в РФ после начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что это уже третий раз, когда Мелания Трамп смогла вернуть домой детей, которых россияне вывезли из Украины. Комментируя это, сама первая леди США заявила, что Украина и Россия "преданы делу возвращения детей".

"Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам", - сказала она.

По словам первой леди, продолжаются переговоры по возвращению других детей. Она анонсировала дальнейший прогресс в этом деле.

"Сегодня отмечается третье воссоединение с тех пор, как я начала стратегически сотрудничать с обеими странами. Я не сомневаюсь, что будет еще больше прогресса", - заявила Мелания Трамп.

Напомним, 5 февраля стало известно, что Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина по возвращению украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Тогда она заявила, что скоро будет достигнут успех.

Еще в июле Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию. После этого неожиданно она получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".

Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть. А в декабре 2025 года при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелания Трамп Дети Война в Украине
Новости
Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты
Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ