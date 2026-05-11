ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен

11:13 11.05.2026 Пн
3 мин
Соблюдение простых правил гигиены помогает существенно снизить риск заражения хантавирусом
aimg Татьяна Веремеева
Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен Фото: В Украине каждый год фиксируют случаи заражения хантавирусом (freepik.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через пыль, загрязненные поверхности или пищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николая Ганича в эфире телемарафона.

Читайте также: Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение

Главное:

  • Статистика в Украине: Ежегодно в стране регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается людям от мышей и крыс.
  • Основные угрозы: Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (характерно для Украины) и опасный легочный синдром.
  • Механизм заражения: Инфекция содержится в выделениях грызунов. Человек заражается, вдыхая загрязненную пыль или употребляя продукты, к которым имели доступ животные.
  • Главное предостережение: ЦОЗ категорически рекомендует не подметать сухой пол или поднимать пыль в местах, где могут быть грызуны - это прямой путь вируса в легкие.
  • Правила уборки: Медики советуют проводить только влажную уборку, использовать антисептики и обязательно надевать резиновые перчатки.
  • Передача между людьми: Обычно хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является штамм Andes, но только при условии очень длительного и тесного контакта.
  • Меры безопасности: После любого контакта с потенциально загрязненными поверхностями или помещениями (сараи, чердаки, подвалы) необходимо тщательно мыть руки.

Какие болезни вызывают хантавирусы

По словам представителя ЦОЗ, хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний:

  • геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
  • хантавирусный легочный синдром.

Первый тип наиболее распространен в Европе и Азии и является характерным для Украины. Зато легочный синдром преимущественно фиксируют в странах Южной Америки.

Отдельно специалист упомянул вирус Andes. В отличие от других хантавирусов, он может передаваться от человека к человеку, однако только при условии тесного и длительного контакта.

Как заражаются хантавирусом в Украине

В ЦОЗ отметили, что в украинских условиях хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку. Опасность могут представлять мыши и крысы.

Вирус может содержаться в выделениях грызунов, которые попадают в пыль, на поверхности и в продукты питания. Именно поэтому риск заражения существует даже в обычных домохозяйствах, где есть мыши.

Чего не стоит делать во время уборки

Николай Ганич предостерег, что в помещениях, где могут быть грызуны, не рекомендуется подметать сухой пол или поднимать пыль в воздух. Это может способствовать попаданию вируса в организм через дыхательные пути.

Вместо этого специалисты советуют:

  • проводить влажную уборку;
  • обрабатывать поверхности антисептиками;
  • пользоваться одноразовыми резиновыми перчатками;
  • тщательно мыть руки после уборки;
  • избегать контакта с грызунами и их выделениями.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. На борту находились пятеро граждан Украины - у них симптомов болезни не обнаружили. Четверо украинцев до сих пор останутся на судне в качестве членов экипажа, чтобы помочь доставить лайнер в Нидерланды, после чего пройдут карантин, а еще одного эвакуируют спецрейсом.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хантавирус Здоровье
Новости
Хантавирус на лайнере: что ждет 5 украинцев, которые оказались на борту
Хантавирус на лайнере: что ждет 5 украинцев, которые оказались на борту
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны