Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен

В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через пыль, загрязненные поверхности или пищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николая Ганича в эфире телемарафона.

Главное: Статистика в Украине: Ежегодно в стране регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается людям от мышей и крыс.

Ежегодно в стране регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается людям от мышей и крыс. Основные угрозы: Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (характерно для Украины) и опасный легочный синдром.

Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (характерно для Украины) и опасный легочный синдром. Механизм заражения: Инфекция содержится в выделениях грызунов. Человек заражается, вдыхая загрязненную пыль или употребляя продукты, к которым имели доступ животные.

Инфекция содержится в выделениях грызунов. Человек заражается, вдыхая загрязненную пыль или употребляя продукты, к которым имели доступ животные. Главное предостережение: ЦОЗ категорически рекомендует не подметать сухой пол или поднимать пыль в местах, где могут быть грызуны - это прямой путь вируса в легкие.

ЦОЗ категорически рекомендует не подметать сухой пол или поднимать пыль в местах, где могут быть грызуны - это прямой путь вируса в легкие. Правила уборки: Медики советуют проводить только влажную уборку, использовать антисептики и обязательно надевать резиновые перчатки.

Медики советуют проводить только влажную уборку, использовать антисептики и обязательно надевать резиновые перчатки. Передача между людьми: Обычно хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является штамм Andes, но только при условии очень длительного и тесного контакта.

Обычно хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является штамм Andes, но только при условии очень длительного и тесного контакта. Меры безопасности: После любого контакта с потенциально загрязненными поверхностями или помещениями (сараи, чердаки, подвалы) необходимо тщательно мыть руки.

Какие болезни вызывают хантавирусы

По словам представителя ЦОЗ, хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний:

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;

хантавирусный легочный синдром.

Первый тип наиболее распространен в Европе и Азии и является характерным для Украины. Зато легочный синдром преимущественно фиксируют в странах Южной Америки.

Отдельно специалист упомянул вирус Andes. В отличие от других хантавирусов, он может передаваться от человека к человеку, однако только при условии тесного и длительного контакта.

Как заражаются хантавирусом в Украине

В ЦОЗ отметили, что в украинских условиях хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку. Опасность могут представлять мыши и крысы.

Вирус может содержаться в выделениях грызунов, которые попадают в пыль, на поверхности и в продукты питания. Именно поэтому риск заражения существует даже в обычных домохозяйствах, где есть мыши.

Чего не стоит делать во время уборки

Николай Ганич предостерег, что в помещениях, где могут быть грызуны, не рекомендуется подметать сухой пол или поднимать пыль в воздух. Это может способствовать попаданию вируса в организм через дыхательные пути.

Вместо этого специалисты советуют: