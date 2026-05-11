Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен
В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через пыль, загрязненные поверхности или пищу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николая Ганича в эфире телемарафона.
Главное:
- Статистика в Украине: Ежегодно в стране регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается людям от мышей и крыс.
- Основные угрозы: Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (характерно для Украины) и опасный легочный синдром.
- Механизм заражения: Инфекция содержится в выделениях грызунов. Человек заражается, вдыхая загрязненную пыль или употребляя продукты, к которым имели доступ животные.
- Главное предостережение: ЦОЗ категорически рекомендует не подметать сухой пол или поднимать пыль в местах, где могут быть грызуны - это прямой путь вируса в легкие.
- Правила уборки: Медики советуют проводить только влажную уборку, использовать антисептики и обязательно надевать резиновые перчатки.
- Передача между людьми: Обычно хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является штамм Andes, но только при условии очень длительного и тесного контакта.
- Меры безопасности: После любого контакта с потенциально загрязненными поверхностями или помещениями (сараи, чердаки, подвалы) необходимо тщательно мыть руки.
Какие болезни вызывают хантавирусы
По словам представителя ЦОЗ, хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний:
- геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
- хантавирусный легочный синдром.
Первый тип наиболее распространен в Европе и Азии и является характерным для Украины. Зато легочный синдром преимущественно фиксируют в странах Южной Америки.
Отдельно специалист упомянул вирус Andes. В отличие от других хантавирусов, он может передаваться от человека к человеку, однако только при условии тесного и длительного контакта.
Как заражаются хантавирусом в Украине
В ЦОЗ отметили, что в украинских условиях хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку. Опасность могут представлять мыши и крысы.
Вирус может содержаться в выделениях грызунов, которые попадают в пыль, на поверхности и в продукты питания. Именно поэтому риск заражения существует даже в обычных домохозяйствах, где есть мыши.
Чего не стоит делать во время уборки
Николай Ганич предостерег, что в помещениях, где могут быть грызуны, не рекомендуется подметать сухой пол или поднимать пыль в воздух. Это может способствовать попаданию вируса в организм через дыхательные пути.
Вместо этого специалисты советуют:
- проводить влажную уборку;
- обрабатывать поверхности антисептиками;
- пользоваться одноразовыми резиновыми перчатками;
- тщательно мыть руки после уборки;
- избегать контакта с грызунами и их выделениями.
Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. На борту находились пятеро граждан Украины - у них симптомов болезни не обнаружили. Четверо украинцев до сих пор останутся на судне в качестве членов экипажа, чтобы помочь доставить лайнер в Нидерланды, после чего пройдут карантин, а еще одного эвакуируют спецрейсом.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.