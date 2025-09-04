Генсек НАТО: Россия не имеет права решать вопрос войск в Украине

Страны вроде России не имеют права вмешиваться в вопрос присутствия иностранных войск в Украине. Это исключительно решение Киева.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Почему нас должно волновать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенная страна. Это не им решать", - подчеркнул он саммите IISS Prague Defence Summit.

Поддержка Украины и гарантий безопасности

Рютте отметил, что Украина может сама определять, нужны ли ей иностранные силы безопасности. Такое решение может быть принято в рамках мирного соглашения.

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина - суверенная нация. Если Украина хочет иметь силы гарантий безопасности на своей территории для поддержки мирного соглашения, это ее решение. Никто другой не может об этом решать", - сказал генсек НАТО.

Не преувеличивать роль Путина

По словам Рютте, Запад должен отказаться от практики чрезмерного приписывания влияния Владимиру Путину. Он выразил уверенность, что позиции Путина не должны определять действия Европы и НАТО.

"Мы действительно должны прекратить делать Путина слишком могущественным. Он - губернатор Техаса, не больше. Поэтому давайте не будем относиться к этому слишком серьезно", - сказал Рютте.