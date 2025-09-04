ua en ru
После резкого разговора с Трампом "коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США, - BILD

Четверг 04 сентября 2025 23:37
После резкого разговора с Трампом "коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США, - BILD Иллюстративное фото: США и "коалиция решительных" будут договариваться о санкциях против России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в покупке российской нефти, что, в свою очередь, помогает российской военной машине .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину.

Во время разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что Европа покупает российские нефтепродукты через Индию.

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, представители стран ЕС предложили в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако, согласился ли Трамп, остается непонятным.

Лидерыряда европейских стран встретились в Париже 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

Евросоюз Дональд Трамп
