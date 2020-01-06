Трамп погрожує Багдаду небаченими санкціями

За словами Трампа, в Іраку США використовують авіабазу, на будівництво якої витрачено мільярди

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення іракського парламенту, який вимагав вивести з території країни американські війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, за це Багдаду можуть загрожувати жорсткі санкції.

"Якщо вони попросять нас піти і зроблять це не дуже дружелюбно, ми введемо проти них такі санкції, яких вони не бачили ніколи в житті. Санкції проти Ірану здадуться їм дуже нудними", - заявив він.

За словами американського президента, в Іраку США використовують авіабазу, на будівництво якої було витрачено мільярди доларів.

"У нас там дуже дорога авіабаза. Її будівництво обійшлося в мільярди доларів ... Ми не підемо, поки вони не заплатять нам за це", - заявив Трамп.

Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.

У Держдепі США заявили, що розчаровані рішенням парламенту Іраку про виведення іноземних військ з території країни і розрив відносин з міжнародною коаліцією по боротьбі з ІДІЛ.

Як відомо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі". За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі напади" на американців.