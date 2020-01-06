Макрон, Меркель і Джонсон виступили за збереження коаліції по боротьбі ІДІЛ

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Парламент Іраку проголосував за виведення іноземних військ з країни

Лідери Франції, Німеччини і Великобританії - Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон закликали владу Іраку забезпечити необхідну підтримку очолюваної США антитерористичної коаліції. Про це, як повідомляє РБК-Україна, йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, опублікованому на сайт Єлисейського палацу.

Лідери країн ЄС зазначили, що збереження коаліції є вирішальним моментом у боротьбі з ІДІЛ.

"Ми підкреслюємо нашу підтримку забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми також підтверджуємо нашу прихильність продовження боротьби проти "Ісламської держави". Збереження коаліції має важливе значення. У зв'язку з цим ми закликаємо іракську владу надати коаліції необхідну підтримку", - йдеться в заяві.

Крім того, Макрон, Меркель і Джонсон закликали Іран утриматися від будь-яких насильницьких дій після загибелі генерала Сулеймані, а також повернутися до дотримання домовленостей з "ядерної угоди", укладеної в 2015 році.

“Ми засудили недавні атаки на сили коаліції в Іраку та глибоко стурбовані негативною роллю, яку грав Іран в регіоні, особливо за допомогою Корпусу вартових ісламської революції та підрозділам „Аль-Кудс“ під командуванням генерала Касема Сулеймані”, - заявили вони.

У повідомленні наголошується, що Франція, Німеччина і Великобританія готові продовжувати переговори з усіма сторонами в цілях відновлення стабільності на Близькому Сході.

Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як відомо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі". За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі напади" на американців.