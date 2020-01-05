Парламент Іраку проголосував за виведення військ США

Ілюстративне фото (ABC News)

Влада Іраку зажадають від виведення військ США

Парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни. Про це повідомляє Alarabiya.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії парламенту за ініціативою прем'єр-міністра Іраку Аділя Абду-Махді. Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

"Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично", - заявив Махді.

Він назвав вбивство Ірану генерала Касема Сулеймані і іракського ополчення Абу Махді аль-Мохандеса "політичним вбивством". Також прем'єр Іраку зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Також повідомлялося, що НАТО припинило свої навчальні місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.