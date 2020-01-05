ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент Іраку проголосував за виведення військ США

Новини » В світі     05.01.2020 - 17:01
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США
Ілюстративне фото (ABC News)

Влада Іраку зажадають від виведення військ США

Парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни. Про це повідомляє Alarabiya.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії парламенту за ініціативою прем'єр-міністра Іраку Аділя Абду-Махді. Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

"Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично", - заявив Махді.

Він назвав вбивство Ірану генерала Касема Сулеймані і іракського ополчення Абу Махді аль-Мохандеса "політичним вбивством". Також прем'єр Іраку зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Також повідомлялося, що НАТО припинило свої навчальні місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Парламент Іраку розгляне питання виведення американських військ У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США на Близькому Сході
Новини України ІракСполучені Штати Америкивойска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся