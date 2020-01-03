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Україна закликає запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході

Новини » Політика     03.01.2020 - 21:03
Україна закликає запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В МЗС стурбовані ситуацією в Іраку

В Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

У заяві йдеться, що Україна виступає за припинення поширення подальшої ескалації.

"Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.

Крім того, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

РБК-Україна писало, що Державний департамент Сполучених Штатів рекомендував американським громадянам негайно залишити Ірак "через напружену ситуацію в регіоні".

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