ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Держдепі США відреагували на рішення Іраку про виведення іноземних військ з її території

Новини » В світі     06.01.2020 - 00:37
У Держдепі США відреагували на рішення Іраку про виведення іноземних військ з її території
Ілюстративне фото (cnet.com)

США чекають роз'яснень з приводу юридичного характеру і впливу прийнятої резолюції

США розчаровані рішенням парламенту Іраку про виведення іноземних військ з території країни і розрив відносин з міжнародною коаліцією по боротьбі з ІДІЛ. Про це заявила глава прес-служби Держдепартаменту Морган Ортагус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, США чекають роз'яснень з приводу юридичного характеру і впливу прийнятої іракським парламентом резолюції.

"Ми наполегливо закликаємо іракських лідерів ще раз оцінити важливість тривалих економічних відносин та відносин у сфері безпеки між двома країнами та подальшої присутності глобальної коаліції для боротьби з ІДІЛ", - заявила Ортагус.

Нагадаємо, що парламент Іраку проголосував за виведення американських військ з території країни.

Раніше НАТО оголосило про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як відомо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Також повідомлялося, що НАТО припинило свої навчальні місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

В результаті ракетного удару по Багдаду постраждали 6 людей Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн Євросоюзу через конфлікт між США і Іраном
Новини України Сполучені Штати АмерикиІракІранБагдад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся