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Трамп угрожает Багдаду невиданными санкциями

Новости » В мире     06.01.2020 - 05:07
Трамп угрожает Багдаду невиданными санкциями
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

По словам Трампа, в Ираке США используют авиабазу, на строительство которой потрачены миллиарды

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, за это Багдаду могут грозить жесткие санкции.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень скучными", - заявил он.

По словам американского президента, в Ираке США используют авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов… Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил Трамп.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны.

В Госдепе США заявили, что разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.

Как известно, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире". По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

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