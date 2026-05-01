RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Трамп ударит по ЕС новой 25% пошлиной

20:45 01.05.2026 Пт
2 мин
Когда США планируют ввести новый налог?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США уже на следующей неделе повысят пошлины на автомобили и грузовики, импортируемые из Евросоюза, до 25%.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, это решение связано с тем, что ЕС не придерживается ранее согласованного торгового соглашения с США. Он отметил, что новые пошлины вступят в силу уже на следующей неделе.

"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что ЕС не придерживается нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с ЕС за автомобили и грузовики, которые ввозятся в США. Тариф будет повышен до 25%", - сказал Трамп.

В то же время он заявил, что пошлины не будут применяться к автомобилям и грузовикам, произведенным непосредственно на территории США.

По словам Трампа, сейчас в Соединенных Штатах строятся новые автозаводы, в которые инвестировано более 100 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это является рекордным показателем в истории автомобильной промышленности.

Недавно Дональд Трамп сообщил, что введет 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под ударом может оказаться, в частности, Китай.

Кроме того, Трамп недавно объявил "войну" иностранным производителям медикаментов. В частности, его администрация вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести заводы в США.

Напомним, еще в феврале Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на товары из любой страны мира. Это касается товаров для аэрокосмической продукции, легковых автомобилей и некоторых грузовиков, а также товаров из Мексики и Канады.

Позже Верховный суд признал пошлины Трампа незаконными, но в его администрации сразу инициировали глобальное расследование против Китая, ЕС и еще десятка стран. Это позволило обойти решение Верховного суда и восстановить импортные пошлины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
