Трамп подписал указ о 10% пошлинах для всех стран мира
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении глобального 10-процентного тарифа для всех стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и пост Трампа в собственной соцсети Truth Social.
"Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете глобальный 10-процентный тариф для всех стран, который вступит в силу почти немедленно", - написал Трамп.
Как сообщили в администрации американского президента, новые пошлины начнут действовать со вторника, 24 февраля.
"Тарифы и в дальнейшем будут оставаться критически важным инструментом в арсенале президента Трампа для защиты американского бизнеса и работников, возвращения внутреннего производства, снижения расходов и повышения заработной платы", - отметили в Белом доме.
В документе продлено действие исключений для аэрокосмической продукции, легковых автомобилей и некоторых легких грузовиков, товаров из Мексики и Канады, соответствующих условиям торгового соглашения этих государств с США, фармацевтических препаратов и некоторых важных минералов и сельскохозяйственных продуктов.
Новые указы запрещают взимание пошлин, которые Верховный суд 20 февраля признал незаконными. Но команда Трампа не отказывается от этих глобальных тарифов.
Пошлины Трампа
Напомним, Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против большинства стран мира. Судьи большинством голосов постановили, что одностороннее введение тарифов превышает президентские полномочия.
Председатель суда Джон Робертс отметил, что для таких действий президент должен иметь четкое разрешение Конгресса, а ссылка на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1970-х годов является недостаточной в этом контексте.
Трамп назвал решение Верховного суда, которое отменило его пошлины, "позором" во время завтрака в Белом доме с губернаторами.
По информации CNN, президент США сообщил о наличии у него "запасного плана".