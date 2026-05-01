Трамп решил отменить пошлины на шотландский виски после визита короля Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил некоторые пошлины на виски после визита короля Британии Чарльза III, что является крупной торговой уступкой для Лондона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я отменю тарифы и ограничения на виски, связанные с возможность Шотландии сотрудничать с Содружеством Кентукки в производстве виски и бурбона - двух очень важных отраслей промышленности в Шотландии и Кентукки", - написал Трамп в соцсетях.
Хотя подробности пока неизвестны, позже президент во время общения с журналистами заявил, что уже снял "все ограничения, чтобы Шотландия и Кентукки могли снова начать сотрудничество". Трамп подчеркнул, что сделал это "в честь короля и королевы, которые только что уехали".
В Букингемском дворце уже отреагировали и сообщили, что король Чарльз III был проинформирован о "теплом жесте президента Трампа и выражает ему благодарность за решение", которое существенно повлияет на "британскую индустрию виски и средства к существованию, которые она обеспечивает". Поясним, что Шотландия является частью Соедненного королевства.
"Его величество поднимет бокал за внимательность и щедрое гостеприимство президента, когда тот покинет США после весьма приятного государственного визита, который их величества провели вместе в этот особый юбилейный год", - добавили в Букингемском дворце.
Как пишет Bloomberg, пошлины на шотландский виски стали одним из главных спорных моментов между США и Британией.
Ранее Великобритания утверждала, что отмена пошлин пойдет на пользу американской индустрии бурбона, поскольку она экспортирует использованные бочки производителям шотландского виски. Причем именно на этот торговый обмен сослался у себя в соцсетях.
Этот шаг является победой для Лондона, поскольку он стремится подтвердить "особые отношения" в момент, когда связи между США и Британией упали до одного из самых низких уровней за последние десятилетия.
Согласно данным Ассоциации производителей шотландского виски, в 2025 году Шотландия отправила в США шотландский виски почти на 1 млрд долларов, что является ее самым ценным экспортным рынком.
Визит короля в США
Напомним, что король Британии Чарльз III вместе с королевой Камилой прибыли 27 апреля в США с официальным визитом. Это был первый с 2007 года визит британского монарха в Соединенные Штаты, а цель заключалась в укреплении двухсторонних отношений между государствами.
Ранее РБК-Украина сообщало, что встреча лидеров в Белом доме прошла в закрытом формате. Причиной тому стали опасения повторения скандала, как это случилось с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме.
Также мы писали, что Чарльз выступил в Конгрессе США, где призвал к поддержке Украины. К слову, СМИ отмечали, что в этом выступлении король бросил зашифрованный вызов Трампу по Украине и НАТО.