ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил Китаю и не только пошлинами, если те передадут оружие Ирану

20:10 12.04.2026 Вс
2 мин
Какой размер пошлин может ввести Трамп?
Эдуард Ткач
Трамп пригрозил Китаю и не только пошлинами, если те передадут оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под ударом может оказаться в том числе Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера США для Fox News.

В ходе беседы ведущая напомнила слова Трампа, когда тот сказал, что любая страна, которая поддерживает Иран или поставит военное оборудование, столкнется с пошлинами в 50%. На уточняющий вопрос, касалось ли это Китая, президент сказал следующее:

"Да, и других тоже, но да, Китай в том числе... Я слышал новости о том, что Китай поставляет так называемые ракеты ПЗРК. Я сомневаюсь, что они на это пойдут, потому что у нас есть определенные отношения, и я думаю, они не стали бы так поступать. Возможно, в самом начале они что-то и поставляли понемногу, но не думаю, что продолжат. Но нет, если мы поймаем их на этом, они получат 50% пошлину, а это просто колоссальная сумма", - сказал Трамп.

Китай может помогать Ирану

Напомним, на днях в CNN появилась новость, где было сказано, что по оценкам разведки США, Китай может усилить военную поддержку Ирана, передав системы ПВО. Это в свою очередь, потенциально изменит баланс на в регионе после хрупкого перемирия.

Этой ночью Дональд Трамп отреагировал на это. Во время общения с прессой он предупредил Китай о серьезных последствиях, если Пекин решится поставить оружие в Иран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Китай Иран Дональд Трамп
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
