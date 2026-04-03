Трамп выдвинул ультиматум фармацевтам: какие пошлины введет на зарубежные лекарства

07:33 03.04.2026 Пт
3 мин
Администрация Дональда Трампа ввела радикальные тарифы на импортные медикаменты.
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп объявил "войну" иностранным производителям медикаментов. Администрация президента США вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести заводы в Америку.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Администрация Трампа официально вводит пошлины до 100% на определенные лекарства зарубежного производства. Решение касается запатентованных препаратов из стран, которые не имеют специальных торговых соглашений с Соединенными Штатами.

У крупных корпораций есть 120 дней на подготовку к новым правилам. Малый бизнес получил чуть больше времени - 180 дней. Для стратегических партнеров, среди которых ЕС, Япония и Швейцария, ставку ограничили отметкой 15%.

Этот шаг является частью стратегии Трампа "Америка превыше всего", пишет агентство. Большинство лидеров рынка уже договорились с Трампом. Компании Merck & Co. и Eli Lilly & Co. фактически обошли карательные меры. Они согласились на условия Белого дома в обмен на старые льготы.

Требования администрации к компаниям были такими:

  • существенное снижение цен по программе Medicaid;
  • прямые продажи препаратов американским потребителям;
  • запуск новых лекарств в США по ценам не выше, чем в других развитых странах.

Если производитель обязуется выпускать часть продукции в США, ставка упадет до 20%. А при условии подписания специального соглашения о режиме наибольшего благоприятствования пошлина может стать нулевой до 20 января 2029 года.

Что не так с пошлинами Трампа на лекарства

Несмотря на, казалось бы, поддержку отечественного производителя и создание рабочих мест отраслевые группы уже бьют тревогу. Bloomberg акцентирует, что отрасль опасается дефицита и уничтожения цепей поставок. Американцы и так платят за медицину больше всех в мире. Новые сборы рискуют сделать лечение недоступным для миллионов.

Мгновенного скачка цен может не произойти, но эксперты уверены: пациенты почувствуют последствия позже. Это может проявиться через рост доплат или более дорогие страховые полисы. Генерики (более дешевые копии) пока не попали под удар. Но Министерство торговли проверит их в течение года. Скорее всего, пошлины ждут и их.

Фармацевтическим компаниям придется выбирать: либо строить заводы в США, либо повышать цены для конечного потребителя.

Что предшествовало новым пошлинам Трампа

Еще в феврале Дональд Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на товары из любой страны мира. Поблажки получили товары для аэрокосмической продукции, легковые автомобили и некоторые грузовики, а также товары из Мексики и Канады.

Верховный суд признал пошлины Трампа незаконными, но в Администрации сразу инициировали глобальное расследование против Китая, ЕС и еще десятка стран. Это позволило обойти решение Верховного суда и восстановить импортные пошлины.

Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа за таможенную политику. Чиновник назвал президента США мошенником и отметил, что именно Трампу лично пошлины играют на руку.

Харьков подвергся ракетному удару: в городе повреждены высотки, есть пострадавшая
