ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тарифный реванш Трампа: в США нашли способ вернуть пошлины, которые заблокировал Верховный суд

01:40 12.03.2026 Чт
2 мин
Администрация Трампа действует максимально оперативно, чтобы не потерять ни одного доллара дохода от тарифов
aimg Оксана Гапончук
Тарифный реванш Трампа: в США нашли способ вернуть пошлины, которые заблокировал Верховный суд Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация Трампа инициировала глобальное расследование против Китая, ЕС и еще десятка стран, чтобы в обход решения Верховного суда восстановить импортные пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Итак, после того, как в прошлом месяце Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента, Белый дом перешел к "плану Б": масштабным расследованиям, которые охватят большинство ведущих экономик мира.

Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил в среду, 11 марта 2026 года, что ведомство запускает расследование согласно Разделу 301 Закона о торговле. Этот шаг является стратегической заменой предыдущим мерам, которые суд признал неправомерными.

В отличие от закона о чрезвычайном положении, Раздел 301 считается более юридически устойчивым. Он позволяет президенту вводить пошлины в одностороннем порядке, если будет доказано, что торговые партнеры используют недобросовестные практики, такие как "избыточные производственные мощности".

Кто попал под расследование

Глобальный характер новых расследований свидетельствует о намерении США восстановить "тарифную стену" почти по всему периметру внешней торговли. В список попали:

  • Крупнейшие партнеры: Китай, Европейский Союз, Мексика, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

  • Другие экономики: Швейцария, Норвегия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) и Бангладеш.

Джеймисон Грир отметил, что ключевые партнеры США развили мощности, которые не зависят от реального рыночного спроса, что и стало причиной вмешательства Вашингтона.

Календарь событий и следующие шаги

Администрация действует максимально оперативно, чтобы не потерять доходы от тарифов, которыми Трамп неоднократно хвастался.

  1. 5 мая 2026 года - запланированы первые публичные слушания.

  2. Ближайший четверг - запуск отдельного расследования по принудительному труду в 60 странах мира.

  3. Переходный период - новые пошлины должны заменить временную 10% ставку (которую Трамп ввел на 150 дней в качестве экстренной меры) до момента ее окончания.

Этот шаг рискует сорвать запланированный саммит между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, а также усложнить пересмотр соглашения USMCA с Мексикой и Канадой. Хотя политика остается неизменной, изменение инструментов по требованию судов снова заставило мировые рынки нервничать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная таможенная служба Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко