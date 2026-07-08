ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп: удары Украины по РФ - эскалация, которая может привести к миру

16:12 08.07.2026 Ср
2 мин
Американский президент прокомментировал удары Украины по РФ на встрече с Зеленским
aimg Иван Носальский
Трамп: удары Украины по РФ - эскалация, которая может привести к миру Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дальнобойные удары по территории России могут привести к завершению войны.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи журналист попросила Трампа прокомментировать дальнобойные удары Украины по России. В ответ американский лидер дал слово госсекретарю США Марко Рубио.

Рубио отметил, что Украина и США обсуждают украинские возможности бить вглубь России, чтобы та увидела, как сложно защищать свое воздушное пространство.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что такие действия откроют пространство для переговоров о завершении войны.

После этого слово взял Трамп:

"Это эскалация, но это эскалация, которая может привести к завершению (войны - ред.)".

Трамп поражен успехами Украины

К слову, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп "поражен и захвачен" кампанией Украины по ударам вглубь России.

Также в июне американский лидер заявил о том, что Россия большая страна с большими вооруженными силами, но при этом у украинцев "дела идут неплохо".

По его словам, у Украины есть хорошее вооружение для войны с РФ.

При этом президент США хвалил и президента Украины Владимира Зеленского. По словам американского лидера, Зеленский работает достаточно хорошо.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Встреча Зеленского и Трампа Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"