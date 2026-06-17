Трамп похвалил Украину за успехи в войне с РФ

Украинцы "хорошо справляются" на фронте, несмотря на то, что Россия является большой страной с гораздо большей армией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Американский лидер подчеркнул, что дела у украинцев "идут неплохо".

"Россия - большая страна, с огромными, как вы знаете, гораздо большими вооруженными силами, но у них (у украинцев, - ред.) дела идут неплохо. Они держатся", - заявил Трамп.

Он добавил, что Украина имеет отличное вооружение, в том числе благодаря США, и она "справляется довольно хорошо".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что более половины россиян хотят, чтобы война против Украины закончилась, поскольку они видят, что страна-агрессор не побеждает на поле боя.

Отметим, что аналитик Янис Клюге подсчитал, что военные расходы Кремля за первый квартал 2026 года побили новый рекорд. В частности, они выросли на треть по сравнению с 2025 годом и достигли 5,91 триллиона рублей или 83,2 миллиарда долларов.