Трамп ответил, что думает о Зеленском и оценил его положение дел на сегодня

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что дела у украинского президента Владимира Зеленского по состоянию на сегодняшний день "идут неплохо" и он удерживает свои позиции в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Вы думаете, что Зеленский сейчас побеждает (в войне с РФ – ред.)?" – задал вопрос репортер президенту США во время общения в Белом доме.

Трамп не дал прямого ответа на вопросы, однако оценил работу украинского лидера и его позиции на политической арене, в частности по отношению к России.

"Зеленский работает достаточно хорошо и удерживает свои позиции. Дела у него идут неплохо", – ответил глава Белого дома.

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Как известно, в последнее время риторика Трампа по отношению к Украине демонстрирует положительные сдвиги - особенно это стало заметно после саммита лидеров G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Там президент США и Владимир Зеленский обсуждали, в частности, как посадить Россию за стол переговоров.

Напомним, что оба лидера провели несколько разговоров на полях саммита G7 , который проходил 15-17 июня во Франции.

После диалога с Трампом Зеленский заявил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot " впервые воспринималась американской стороной положительно " – для этого нужна только подпись американского лидера.